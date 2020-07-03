Василевскую назначили замглавы столичного департамента экономической политики

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мария Василевская назначена заместителем главы столичного департамента экономической политики и развития. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Служебный контракт с Василевской заключили на пять лет. Срок ее работы не должен превышать срок полномочий мэра.
В ноябре 2010 года Василевская стала экспертом Комитета по государственной собственности и земельно-имущественным отношениям Мосгордумы. С 2012 года она работала в столичном департаменте земельных ресурсов. Там Василевская занимала должность начальника отдела оценки земель Управления экономики и земельных отношений.
В 2013 году она стала замначальника Управления экономики московского департамента городского имущества. С января 2016 года возглавляла его.
9 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в столичные суды. В частности, судьями Московского городского суда назначили Надежду Смолову и Оксану Заскалько. Арбитром Тверского районного суда стал Станислав Утешев, Чертановского – Дмитрий Задорожный. Также был назначен судья Мособлсуда. Им стала Светлана Цыцаркина.
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