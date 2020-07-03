Дом по программе реновации введут в районе Ивановское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом по программе реновации введут в 2020 году в районе Ивановское Восточного административного округа. Об этом рассказали представители департамента строительства столицы, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что жилье появится вблизи дома 93 на Зеленом проспекте.

"В настоящее время завершены бетонирование конструкций дома, установка окон и возведение наружных и внутренних стен здания, завершаются работы по устройству внутренних инженерных систем, ведутся работы по устройству кровли, фасадные работы, прокладка наружных инженерных сетей", – говорится в заявлении руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Дом будет состоять из двух секций. Фасады здания облицуют керамогранитом и rock-панелями, на них установят короба под кондиционеры. Данная новостройка рассчитана на 231 квартиру. Так, общая площадь квартир в жилом доме составит свыше 12 тысяч квадратных метров.

На первом этаже каждой секции сделают нежилые помещения, где будут вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков.

Ожидается, что дом оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории к дому, появятся детские и спортивные площадки.

Ранее говорилось, что дом по программе реновации в Кунцеве готовят к вводу в эксплуатацию. Здание находится на Молодогвардейской улице.

Кроме того, в июне стало известно, что в Москве по программе реновации расселяют 134 пятиэтажки. В Академическом районе до конца года планируют ввести в эксплуатацию двухсекционный жилой дом на 131 квартиру.