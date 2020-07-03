Более 157 тыс контрактов заключили на портале поставщиков в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала года на портале поставщиков было заключено более 157 тысяч контрактов.
Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, наибольшие суммы и количество контрактов зафиксированы в таких регионах, как Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Новгородская и Кемеровская области.
"За первое полугодие 2020 года на портале поставщиков было заключено свыше 157 тысяч контрактов – в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма контрактов превышает 19 миллиардов рублей", – рассказал Ефимов.
Он отметил, что порталом поставщиков пользуются уже 34 региона России. На региональных заказчиков, по данным 2020 года, приходится 30 тысяч контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей.
Что касается состава пользователей, то 90% зарегистрировавшихся – представители малого и среднего бизнеса. Об этом заявил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Возросшая популярность портале поставщиков в департаменте информационных технологий объясняют введением новых сервисов. По словам главы ведомства Эдуарда Лысенко, на сайте доступна автоматизированная рассылка, реализована подписка на интересующие закупки.
Кроме того, представители малого и среднего бизнеса активно пользуются котировочными сессиями. Этот формат позволяет упростить процесс закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Как сообщалось ранее, центр "Моспром" разработал программу по стимулированию спроса на продукцию столичных компаний. Новая программа рассчитана на технологические предприятия и подразумевает работу в направлении межрегионального сотрудничества.
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