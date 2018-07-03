В Москве появятся площадь Басова и сквер Мандельштама

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На заседании президиума правительства столицы принято решение присвоить имя академика Николая Басова площади вблизи дома на улице Вавилова, где физик много лет жил и работал. Николай Басов (1922–2001 годы) – советский и российский физик, один из основоположников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии в области физики.

Улицей конструктора Лукина решено назвать Проектируемый проезд №683 в Зеленограде. Также решено увековечить память о поэте XX века Осипе Мандельштаме. Его имя присвоят скверу, расположенному в Басманном районе по улице Забелина.

Ранее сообщалось, что президиум правительства согласился с предложением межведомственной комиссии по наименованиям о присвоении имен Петра Семенова-Тян-Шанского и Александра Гомельского улицам столицы.