Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиропоток метро и МЦК восстановлен на 27% от довирусной эпохи. 2 июня пассажиры совершили 2,36 миллиона поездок – на 20% больше, чем неделю назад, сообщает пресс-служба метро.

При этом 98,2% пассажиров успешно прошли на станции метро и МЦК. Они имели цифровые пропуска и привязанные к ним "Тройки" и социальные карты.

Пассажиры без пропуска чаще всего сталкивались с отказами на станциях вблизи железнодорожных вокзалов и на окраинных станциях за пределами Кольцевой линии. Среди них "Комсомольская", "Новоясеневская" и "Орехово". На этих станциях с отказами сталкивались 5-6% пассажиров.

1 июня услугами метро и МЦК воспользовались 2,34 миллиона раз. Этот показатель стал рекордным с начала апреля. Кроме того, 1 июня количество поездок на метро и МЦК на 22% превысило показатели прошлого понедельника.

Представители Дептранса отметили, что наибольший приток пассажиров наблюдается на станциях, которые находятся возле офисных зданий, автостанций, строек и объектов здравоохранения.