Инженерные сооружения проверят на пути следования техники на парад Победы в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты дополнительно проверят техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения – путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели, традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование", – рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что специалистам предстоит проверить их техническое состояние, а также провести контрольное измерение сооружений и подмостовых габаритов. Бирюков пояснил, что обследование позволит подтвердить возможность проезда техники по сооружениям.

Парад Победы состоится 24 июня, его переносили из-за распространения коронавируса. Владимир Путин поручил начать подготовку и попросил министра обороны обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности. День парада президент объявил нерабочим.

Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к его проведению. Все организационно-технические мероприятия выверены с министерством обороны, добавил мэр столицы.

Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу призвал исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военными и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.

26 июля запланирована акция "Бессмертный полк". Глава государства также приказал провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Он допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.

