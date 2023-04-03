Укладка пола на станции метро "Лианозово" завершена более чем наполовину

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Укладка гранитного пола на строящейся станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 61%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"На станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро ведется архитектурная отделка платформы. На полу уложено более тысячи квадратных метров светло-серого сибирского гранита", – рассказал Бочкарев.

Кроме того, продолжается установка креплений для облицовки потолков и колонн, а на путевых стенах они уже полностью смонтированы. Как уточнил гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в отделке колонн используют металлические панели с покрытием под медь. Темные и светлые участки станции будут формировать своего рода анфиладу. Потолок украсят подвесными светильниками цилиндрической формы.

К настоящему времени на станции завершен монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения, установлены шахты дымоудаления. Также достроена тягово-понизительная подстанция, где впоследствии предстоит установка оборудования.

Ранее сообщалось, что в южном вестибюле станции "Лианозово" закончили монтаж трех эскалаторов. Протяженность каждого из них составляет 26 метров. Сейчас специалисты ведут установку еще трех эскалаторов в северном вестибюле станции.

Бочкарев отметил, что во всех 158 помещениях станции завершились архитектурно-отделочные работы, в северном вестибюле была осуществлена укладка кирпича, проводится черновая отделка. В месте соединения вестибюля и пешеходного перехода ведутся монолитные работы и работы по установке гидроизоляции.

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