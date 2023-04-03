Служба занятости 6 и 12 апреля проведет открытые отборы на промышленные предприятия Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная служба занятости организует открытые отборы на крупные промышленные заводы Москвы. Мероприятия состоятся 6 и 12 апреля, передает портал мэра и правительства города со ссылкой на директора службы занятости Андрея Тарасова.

По его словам, столичные предприятия активно набирают представителей рабочих и инженерно-технических специальностей с разной квалификацией, образованием и опытом. Специалисты службы помогают москвичам найти подходящую профессию. Для этого на сайте центра "Моя работа" появилась лендинговая страница с вакансиями.

Каждый день в службе занятости организовываются отборы. Там будущий работник может лично поговорить с представителями компаний и предприятий.

"Крупнейший научно-исследовательский институт и научно-производственное предприятие предложат около 500 рабочих мест для слесарей механосборочных работ, фрезеровщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторов автоматической линии и других специалистов", – поделился Тарасов.

Глава службы добавил, что в основном вакансии подойдут начинающим специалистам без опыта работы и кандидатам с минимальным стажем.

6 апреля рекрутеры Научно-исследовательского института стали организуют собеседования со специалистами рабочих и инженерно-технических сфер. Соискателям предложат вакантное место как с опытом работы, так и без него. Отбор состоится с 14:00 до 15:30 в центре "Моя работа" на улице Щепкина, доме 38, строении 1.

12 апреля собеседования проведет научно-производственное предприятие "Ангстрем". Кандидат должен быть совершеннолетним, со средним или средним специальным образованием. График предлагается 2/2. Компания ищет испытателей деталей и приборов, монтажников, регулировщиков и слесарей-сборщиков. Мероприятие пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу Зеленоград, корпус 1818.

Для участия в собеседованиях необходима предварительная регистрация.

29 марта состоялась встреча клуба соискателей с инвалидностью "Хочу работать".

Как отметил Тарасов, служба занятости поддерживает жителей столицы с инвалидностью в вопросах социальной и профессиональной реализации.

Он добавил, что в эту встречу свои вакансии представят информационное агентство, телекоммуникационная компания, центр по организации движения, российская торговая сеть и крупнейший почтовый оператор.



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