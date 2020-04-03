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Город

11:51

Московские светофоры перенастроят под режим выходных

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Московские светофоры настроят под режим выходных из-за снижения трафика в городе на фоне коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Светофоры будут работать с учетом текущей дорожной ситуации – циклы будут работать по минимальным значениям", – рассказали в пресс-службе, добавив, что перенастроят порядка пяти тысяч светофоров.

По данным департамента транспорта, утром 2 апреля столичные дороги были свободнее на 86%, чем три недели назад. В ЦОДД подчеркнули, что уменьшилось не только количество автомобилей, но и пешеходов на улице.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в московском метро снизился на 85%. В наземном транспорте количество пассажиров снизилось на 74%, в пригородных электричках – на 56%. Поездки на автобусах из области в среднем совершили на 80% меньше, нежели в прошлом году за аналогичный период.

Накануне Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам РФ.

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