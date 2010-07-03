В Кузьминках и Бескудниковском районе построят два дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных районах Кузьминки и Бескудниковский построят два жилых дома по программе реновации. Уже согласовали проектную документацию, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дом на 161 квартиру построят на улице Шумилова на юго-востоке столицы. На 325 квартир возведут дом на севере Москвы.

Отмечается, что в ближайшее время выдадут разрешение на строительство. Затем строители приступят к установке ограждений, устройству бытовых городков и временных дорог, оборудуют у ворот посты, предназначенные для мойки колес.

Два дома в Кузьминках и Бескудниковском районе построят в 2021 году.

Ранее сообщалось, что более 80% семей выбрали жилье по программе реновации в столичном районе Котловка за два дня.

Расселение в районе стартовало 30 марта. Жильцам вручили 141 письмо с предложениями новых квартир, и они уже посмотрели их. За два дня согласие на переезд дали более 100 семей двух пятиэтажных домов, вошедших в программу.

1 августа 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5172 дома. Вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках.

В марте текущего года мэр объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.