Выборку грунта начали в тоннеле под МКАД на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рабочие приступили к выборке грунта в тоннеле на участке дороги МКАД – поселок Коммунарка. Об этом сообщает сайт столичного департамента строительства.
Как пояснил глава ведомства Андрей Бочкарев, в грунте уже возвели стену. Предстоят работы в закрытой части тоннеля с внутренней стороны кольцевой автодороги.
Тоннель обеспечит выезд с внутренней стороны МКАД в сторону области. Его протяженность составит 495 метров по две полосы движения.
В пресс-службе департамента уточнили, что параллельно ведется строительство съезда к будущей магистрали. "Протяженность эстакады – 440,6 метра. На эстакаде завершен монтаж металлоконструкций пролетных строений, ведется монтаж опалубки и укладка арматуры для бетонирования плиты дорожного полотна", – говорится в сообщении.
Новая трасса сделает транспортное сообщение между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское более удобным. Тем самым власти выполнят поручение Собянина реконструировать дороги в ТиНАО и приспособить их для движения общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что транспортную развязку на пересечении МКАД и Осташковского шоссе реконструируют. Подрядчику, которого выбрали по итогам конкурса, предстоит выполнить работы за год и восемь месяцев.
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