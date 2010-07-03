Выборку грунта начали в тоннеле под МКАД на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рабочие приступили к выборке грунта в тоннеле на участке дороги МКАД – поселок Коммунарка. Об этом сообщает сайт столичного департамента строительства.

Как пояснил глава ведомства Андрей Бочкарев, в грунте уже возвели стену. Предстоят работы в закрытой части тоннеля с внутренней стороны кольцевой автодороги.

Тоннель обеспечит выезд с внутренней стороны МКАД в сторону области. Его протяженность составит 495 метров по две полосы движения.

В пресс-службе департамента уточнили, что параллельно ведется строительство съезда к будущей магистрали. "Протяженность эстакады – 440,6 метра. На эстакаде завершен монтаж металлоконструкций пролетных строений, ведется монтаж опалубки и укладка арматуры для бетонирования плиты дорожного полотна", – говорится в сообщении.

Новая трасса сделает транспортное сообщение между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское более удобным. Тем самым власти выполнят поручение Собянина реконструировать дороги в ТиНАО и приспособить их для движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что транспортную развязку на пересечении МКАД и Осташковского шоссе реконструируют. Подрядчику, которого выбрали по итогам конкурса, предстоит выполнить работы за год и восемь месяцев.