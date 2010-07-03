Транспортную развязку на пересечении Осташковского шоссе и МКАД реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортную развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе реконструируют. Подрядчику, которого выбрали по итогам конкурса, предстоит выполнить работы за год и восемь месяцев. Работы начнутся уже в апреле, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Компания проведет проектно-изыскательские работы, реконструирует и построит более 5,3 километра дорог.

В проектной документации расписано несколько задач, в том числе строительство бокового проезда с внутренней стороны МКАД протяженностью 1,1 километра, реконструкция правоповоротного съезда с Осташковского шоссе в область на внутреннюю сторону МКАД (длина съезда – 320 метров), проект строительства 50-метрового пешеходного перехода в районе дома № 30 по Осташковской улице.

Ранее сообщалось, что участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей, будет реконструирован.