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13:25

Почти 40 объектов в центре Москвы сдадут до конца года

город строительство

13:25

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Фото: www.novostroy.ru

К концу года в центе столицы введут в эксплуатацию 39 объектов. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает Агентство "Москва".

Площадь строящихся и реконструируемых зданий составляет 804 тысячи квадратных метра. В их числе 11 жилых домов, часть из которых возведены в рамках программы реновации. Также есть поликлиники, инфраструктурные объекты "Лужников" и гостиницы.

Помимо этого, к сдаче готовят пять объектов на производственно-коммунальных территориях.

Левкин подчеркнул, что специалисты намерены закончить работу на пяти долгостроях в центре столицы. Глава департамента напомнил, что восемь лет назад в городе было 710 объектов незавершенного строительства. Сейчас 174 из них либо сданы, либо снесены.

Ранее сообщалось, что ко Дню города в "Лужниках" откроют бассейн после реконструкции. Сейчас строительные работы находятся в стадии завершения.

город строительство

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