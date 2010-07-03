Почти 40 объектов в центре Москвы сдадут до конца года

К концу года в центе столицы введут в эксплуатацию 39 объектов. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает Агентство "Москва".

Площадь строящихся и реконструируемых зданий составляет 804 тысячи квадратных метра. В их числе 11 жилых домов, часть из которых возведены в рамках программы реновации. Также есть поликлиники, инфраструктурные объекты "Лужников" и гостиницы.

Помимо этого, к сдаче готовят пять объектов на производственно-коммунальных территориях.

Левкин подчеркнул, что специалисты намерены закончить работу на пяти долгостроях в центре столицы. Глава департамента напомнил, что восемь лет назад в городе было 710 объектов незавершенного строительства. Сейчас 174 из них либо сданы, либо снесены.

Ранее сообщалось, что ко Дню города в "Лужниках" откроют бассейн после реконструкции. Сейчас строительные работы находятся в стадии завершения.