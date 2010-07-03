Движение на нескольких улицах Москвы ограничат в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве из-за строительства метро будет ограничено движение по ряду улиц с 10 по 28 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что будут действовать ограничения по двум полосам на улице Русаковская в районе дома № 26, а также частично ограничат движение по одной полосе с сохранением существующего количества полос на 4-м Полевом переулке в районе пересечения с Сокольнической площадью.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на трассе М7 "Волга" в Подмосковье в ночь на 4 апреля. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.

В период с 1:00 до 5:10 проезжая часть на этом отрезке будет сужена до двух полос (по одной – в каждом направлении). В период с 3:00 до 3:40 движение на участке будет перекрыто полностью.