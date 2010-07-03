Московские дороги начали готовить к лету

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице началась подготовка светофоров и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону. До конца апреля покрасят и помоют более 40 тысяч светофоров. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

"Стартовала полномасштабная программа по помывке и покраске объектов дорожной инфраструктуры в городе, она началась в конце марта и продлится до конца апреля. Оборудование и аппаратура, которые установлены на дорогах, нами поддерживается в полном объеме, и мы считаем обязанностью привести ее в порядок после зимнего периода", – сказал он.

В Москве установят более 40 тысяч светофоров и около 10 тысяч объектов дорожной инфраструктуры. Будут поставлены камеры, табло отображения информации, датчики, приведены в порядок стойки и консоли светофоров. Сейчас уже помыли около 10 процентов всех московских светофоров.

