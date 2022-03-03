Эксперты составили топ-5 самых теплых домов Москвы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Серия П-3М оказалась самой теплой среди жилых домов, построенных в Москве с 1962 по 2010 год. Об этом говорится в исследовании (есть в распоряжении Москвы 24) специалистов ассоциации экспертов в сфере теплоизоляции "Росизол".
В феврале волонтеры организации проверили при помощи тепловизоров 18 самых часто встречающихся в Москве серий – от И-209А до П-30. Обследование показало, что здание серии П-3М по адресу Большая Марфинская улица, дом 4, корпус 4, удерживает более 83% тепла.
На втором месте рейтинга оказалась самая массовая типовая серия жилых домов в Москве – П-44. Здание этого типа по адресу Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1, сохраняет около 72% тепла, согласно исследованию. Аналитики ассоциации полагают, что тепло в доме удерживают трехслойные навесные панели с качественным утеплителем, который не сдает позиций спустя много лет.
Тройку лидеров замыкает 16-этажный панельный дом башенного типа точечной застройки – П-43. Здание по адресу Ботаническая улица, дом 33, корпус 8, сохраняет около 70% тепла. На четвертом месте расположились дома серии 1605-АМ. В девяти и двенадцатиэтажных домах этой серии вместо стандартных батарей в стену встраивали радиаторы. Типичный дом серии по адресу улица Белореченская, 1, сохраняет порядка 62% тепла.
В топ-5 списка также попали одноподъездные блочные "башни" серии II-18. Изредка встречаются двухподъездные и трехподъездные здания. Специалисты положительно оценили теплоизоляцию типового дома серии. Здание по адресу улица Шоссейная, дом 11, удерживает порядка 55% тепла.
Ранее столичные власти одобрили на 2022 год планы развития городской коммунально-инженерной инфраструктуры. Вопрос был рассмотрен в рамках заседания президиума правительства города. В частности, в 2022 году в Москве собираются построить и реконструировать 1 582 километра линий электропередачи.
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