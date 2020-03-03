ЗАГСы Москвы перестали принимать заявления из-за сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры государственных услуг "Мои документы" сообщили, что в работе ЗАГС города наблюдаются технические неполадки. Сейчас нет возможности подать заявление, сказали Агентству "Москва" представители организации.

"Прием заявлений временно не осуществляется", – заявили в пресс-службе центров. В настоящий момент неизвестно, когда будет устранен сбой и по какой причине он произошел.

Центры государственных услуг принесли извинения москвичам, которые обнаружили ошибку и не смогли обратиться в ЗАГС столицы.

Ранее горожанам рассказали, в каких отделениях ЗАГС можно пожениться в День России. 12 июня будут открыты два ЗАГСа.

В феврале впервые прошли ночные регистрации брака. С декабря 2019 года Дворец бракосочетания № 1 стал работать в круглосуточном режиме.