В Москве снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице в последние недели снижается количество больных гриппом и ОРВИ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Наиболее распространенной причиной заболеваний среди москвичей является вирус A/H1N1/. Отмечается, что в первые недели 2020 года наблюдался рост заражения гриппом и ОРВИ. Однако в последние три недели число заболевших среди жителей Москвы снизилось на 8%, 18% и 6,3% соответственно.

"Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом на девятой неделе не превышали эпидемические пороговые уровни во всех возрастных группах, в том числе: по совокупному населению – ниже на 33,5%, среди детей от нуля до двух лет – ниже на 28,3%, детей от трех до шести лет – ниже на 37,3%, детей от 7 до 14 лет – ниже на 41,2%, среди взрослого населения (15 лет и старше) – ниже на 35,2%", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что перед сезоном эпидемии гриппа и ОРВИ вакцинацию прошли почти 7,5 миллиона человек. В Роспотребнадзоре отметили, что изоляция больных людей от коллектива является эффективным средством борьбы против гриппа и ОРВИ.

Ранее в одной из московских аптек на Ярославском шоссе появилось объявление, призывающее посетителей не кашлять возле кассы.