Дом по программе реновации в Лефортове облицуют камнем кирпичного цвета

14:13
Фото: stroi.mos.ru
В Москве согласовали проект стартового дома по программе реновации на улице Шепелюгинской. Композиция здания будет построена на чередовании выступающих объемов балконов и витражного остекления, сообщает Агентство "Москва".
"Этот стартовый дом – хороший пример качественного современного жилья, которое получит город благодаря программе реновации", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, для облицовки фасадов здания будут использованы плиты из искусственного камня кирпичного цвета. Металлический каркас входной группы, балконов и оконных профилей покрасят в желтый цвет.
Дом возведут на 14 этажей, в нем будет один подъезд, который сделают прозрачным. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения.
Помимо этого, будет благоустроена придомовая территория. В частности, вокруг новостройки появятся детская игровая площадка, места для занятий спортом и площадки для отдыха взрослых с лавочками. Кроме того, вдоль дома разобьют цветники и газоны, высадят деревья и кустарники.
Ранее сообщалось о том, что стартовый дом по программе реновации на улице Люблинской облицуют клинкерной плиткой. Первый этаж здания будет отдан под общественные помещения. Вокруг дома также раскинут детскую площадку и обустроят места для отдыха и занятий спортом.
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