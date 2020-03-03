Дом по программе реновации в Лефортове облицуют камнем кирпичного цвета

Фото: stroi.mos.ru

В Москве согласовали проект стартового дома по программе реновации на улице Шепелюгинской. Композиция здания будет построена на чередовании выступающих объемов балконов и витражного остекления, сообщает Агентство "Москва".

"Этот стартовый дом – хороший пример качественного современного жилья, которое получит город благодаря программе реновации", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, для облицовки фасадов здания будут использованы плиты из искусственного камня кирпичного цвета. Металлический каркас входной группы, балконов и оконных профилей покрасят в желтый цвет.

Дом возведут на 14 этажей, в нем будет один подъезд, который сделают прозрачным. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения.

Помимо этого, будет благоустроена придомовая территория. В частности, вокруг новостройки появятся детская игровая площадка, места для занятий спортом и площадки для отдыха взрослых с лавочками. Кроме того, вдоль дома разобьют цветники и газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось о том, что стартовый дом по программе реновации на улице Люблинской облицуют клинкерной плиткой. Первый этаж здания будет отдан под общественные помещения. Вокруг дома также раскинут детскую площадку и обустроят места для отдыха и занятий спортом.