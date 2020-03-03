Впервые в Москве городская школа выполнит услугу для частного учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале поставщиков впервые зарегистрирована сделка по заявке, оставленной коммерческим учреждением, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Портал поставщиков позволяет размещать и осуществлять закупки малых объемов. Он был создан в 2013 году для автоматизации подобных процедур, повышения конкуренции среди потенциальных поставщиков и прозрачности процесса выполнения услуг.

Первая закупка коммерческой организации, получившая отклик, стал запрос по обучению физкультуре со стороны частного образовательного учреждения. Его будет осуществлять городская государственная школа.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что отныне госучреждения могут выступать в роли исполнителя запросов частных организаций.

"Если ранее заказчиком на портале поставщиков выступали исключительно государственные учреждения, то теперь закупать работы и услуги через портал могут и коммерческие организации", – пояснил Ефимов.

В настоящий момент сфера среднего образования в Москве активно развивается и компьютеризируется. Так, родители школьников теперь смогут получать push-уведомления об оценках ребенка и о домашнем задании на следующий день. Получать подобную информацию можно будет через приложение "Дневник Московской электронной школы".

Ранее стало известно, что 20 новых школ построят в ТиНАО до конца 2020 года. 12 образовательных учреждений будут созданы за счет вкладов инвесторов, в то время как восемь остальных школ обустроят на средства городского бюджета.