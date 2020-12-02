Онлайн-конференция о Москве и Сингапуре в период пандемии пройдет 10 декабря

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Департамент внешнеэкономических и международных связей столицы РФ примет участие в организации онлайн-конференции "Москва и Сингапур во время пандемии: вызовы, решения, планы".
Сообщается, что мероприятие запланировано на четверг, 10 декабря.
Приглашенные эксперты во время видеосвязи обсудят вопросы развития туристической отрасли. Будут рассмотрены как нынешние, пандемические обстоятельства, так и восстановление рынка впоследствии.
Ранее сообщалось, что в онлайн-формате также пройдет фестиваль G8 для представителей креативных индустрий. В период с 3 по 4 ноября для зрителей выступят режиссеры, дизайнеры и основатели известных брендов.