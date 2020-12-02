Процедурный кабинет медцентра в ЮВАО опечатали из-за множественных нарушений

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по столице опечатал процедурный кабинет медицинского центра "Добромед". Там были выявлены многочисленные нарушения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на надзорное ведомство.

Известно, что рейд прошел по адресу улица Братиславская, дом 18, корпус 1. Проверялось соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

"В медцентре производится забор биоматериала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, который направляется в лабораторию "Диалаб" для проведения исследования методом ПЦР на COVID-19", – заявили в пресс-службе.

Стало известно, что выявленные положительные результаты анализа на коронавирус не регистрировали и не отправляли в органы Роспотребнадзора для принятия оперативных мер.

Помимо того, при осмотре помещений медцентра обнаружены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции", "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

По информации ведомства, в помещении не было четкой схемы маршрутизации пациентов.

"В процедурном кабинете отсутствует журнал учета выявленных инфекционных заболеваний, не ведется регистрация и учет положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию", – говорится в заявлении ведомства.

Также работники клиники не носили защитные маски и перчатки. В учреждении не осуществлялась ежедневная бесконтактная термометрия сотрудникам и посетителям.

По факту выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности центра. На юридическое лицо составили протокол об административном правонарушении, решается вопрос о приостановке деятельности процедурного кабинета на срок до 90 суток.

Ранее кальянную на Цветном бульваре опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19. Там не было дезинфекционных средств и сотрудников для уборки – владельцы кальянной приглашали работников соседнего ресторана.