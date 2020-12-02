Каток "Лужники" заработает с 4 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В "Лужниках" 4 декабря открывается каток площадью 16 000 квадратных метров. Он будет открыт со вторника по воскресенье. Посетителей будут пускать по сеансам.
В связи с пандемией COVID-19 на катке будут соблюдаться все требования санитарной безопасности, введенные в Москве в этот период. При входе на каток у посетителей будут проверять температуру. В раздевалке необходимо быть в маске и перчатках.
Входной билет для взрослых стоит 400 рублей в будни и 500 рублей – в выходные и праздничные дни, стоимость входного билета для детей – 200 и 250 рублей соответственно. Персональная тренировка обойдется в 1 500 рублей в час. Для малышей от 3 до 6 лет все сеансы в будни бесплатные. Дети до 13 лет могут посещать каток только в сопровождении взрослых.
Переобуться можно в теплом павильоне с запирающимися шкафчиками. Здесь же есть прокат и заточка коньков. Всего в прокате более 4 000 пар фигурных и хоккейных коньков с 25-го по 48-й размер.
Тем, кто еще не совсем уверенно чувствует себя на льду, но хочет освоить азы катания, помогут тренеры. Один сеанс тренировки длится 60 минут. За это время тренер объяснит и покажет основные приемы: как правильно ставить шаг, какие движения выполнять, как делать элементарные фигуры и как падать так, чтобы не получить травму. Самых маленьких посетителей катка поддержит на льду детский игрушечный помощник Пингвин.
Отдохнуть и перекусить можно в уютном кафе, в меню которого много разнообразных блюд и согревающих безалкогольных напитков.
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