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Москва 24

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Город

14:05

Москва онлайн расскажет, как найти четвероногого друга

город Москва онлайн

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 декабря съемочная группа Москвы онлайн приедет в многопрофильный ветеринарный центр, который не только оказывает животным медицинскую помощь, но и помогает бездомным и осиротевшим кошкам и собакам найти хозяев.

Кого-то из питомцев выбросили на улицу, кого-то вызволили из закрытого подвала, у кого-то умер хозяин – животные попадают в приют по разным причинам. Корреспондент узнает о непростых судьбах братьев наших меньших, познакомится с самыми молодыми и самыми возрастными питомцами, посетит их игровую комнату и расспросит сотрудников о распорядке дня в приюте.

В прямом эфире вы также узнаете:

  • как появилась идея создать именно такой центр;
  • как животные попадают в приют;
  • как быстро животные находят новый дом;
  • как познакомиться с будущим питомцем и забрать его себе;
  • как вести себя с животным из приюта;
  • как правильно ухаживать за кошкой или собакой дома, чего не следует делать.

Смотрите трансляцию 3 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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