Москва онлайн расскажет, как найти четвероногого друга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
3 декабря съемочная группа Москвы онлайн приедет в многопрофильный ветеринарный центр, который не только оказывает животным медицинскую помощь, но и помогает бездомным и осиротевшим кошкам и собакам найти хозяев.
Кого-то из питомцев выбросили на улицу, кого-то вызволили из закрытого подвала, у кого-то умер хозяин – животные попадают в приют по разным причинам. Корреспондент узнает о непростых судьбах братьев наших меньших, познакомится с самыми молодыми и самыми возрастными питомцами, посетит их игровую комнату и расспросит сотрудников о распорядке дня в приюте.
В прямом эфире вы также узнаете:
- как появилась идея создать именно такой центр;
- как животные попадают в приют;
- как быстро животные находят новый дом;
- как познакомиться с будущим питомцем и забрать его себе;
- как вести себя с животным из приюта;
- как правильно ухаживать за кошкой или собакой дома, чего не следует делать.
Смотрите трансляцию 3 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.