Москва онлайн расскажет, как найти четвероногого друга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 декабря съемочная группа Москвы онлайн приедет в многопрофильный ветеринарный центр, который не только оказывает животным медицинскую помощь, но и помогает бездомным и осиротевшим кошкам и собакам найти хозяев.

Кого-то из питомцев выбросили на улицу, кого-то вызволили из закрытого подвала, у кого-то умер хозяин – животные попадают в приют по разным причинам. Корреспондент узнает о непростых судьбах братьев наших меньших, познакомится с самыми молодыми и самыми возрастными питомцами, посетит их игровую комнату и расспросит сотрудников о распорядке дня в приюте.

В прямом эфире вы также узнаете:



как появилась идея создать именно такой центр;

как животные попадают в приют;

как быстро животные находят новый дом;

как познакомиться с будущим питомцем и забрать его себе;

как вести себя с животным из приюта;

как правильно ухаживать за кошкой или собакой дома, чего не следует делать.