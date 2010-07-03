Входы и выходы из метро у "ВЭБ Арены" могут ограничить

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Входы и выходы из станций метро у стадиона "ВЭБ-Арена" могут ограничить вечером из-за футбольного матча, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

В 19:30 на площадке в рамках 18-го тура чемпионата России сыграют ЦСКА и "Арсенал". Зрителям будет удобнее добираться до стадиона через станции метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и МЦК Зорге.

По требованию полиции на станциях, прилегающих к "ВЭБ-Арене", возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Пассажиров призвали быть внимательнее и покупать билеты на обратную поездку в метро заранее.

Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Оплатить проезд можно и банковской картой на турникетах со специальными стикерами.

Игра станет десятой в истории противостояния команд. В девяти предыдущих встречах москвичи победили семь раз и дважды проиграли. Сейчас они занимают 3-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.