Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:30

Входы и выходы из метро у "ВЭБ Арены" могут ограничить

город транспорт метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Входы и выходы из станций метро у стадиона "ВЭБ-Арена" могут ограничить вечером из-за футбольного матча, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

В 19:30 на площадке в рамках 18-го тура чемпионата России сыграют ЦСКА и "Арсенал". Зрителям будет удобнее добираться до стадиона через станции метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и МЦК Зорге.

По требованию полиции на станциях, прилегающих к "ВЭБ-Арене", возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Пассажиров призвали быть внимательнее и покупать билеты на обратную поездку в метро заранее.

Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Оплатить проезд можно и банковской картой на турникетах со специальными стикерами.

Игра станет десятой в истории противостояния команд. В девяти предыдущих встречах москвичи победили семь раз и дважды проиграли. Сейчас они занимают 3-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика