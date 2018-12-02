Более 100 новогодних елей установят на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Москву начали украшать к Новому году и Рождеству. К 15 декабря все работы должны будут завершиться. В СВАО установят более 100 крупногабаритных искусственных елей от 5 до 12 метров, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в префектуре округа, около 50 елей уже установлено.

Ранее сообщалось, что новогодние конструкции появятся на Тверском Бульваре, в Пушкинском сквере, "Музеоне" и на других центральных улицах и парках столицы.

По словам руководителя ОО "К-Декор" Елены Зайцевой, новогоднее преображение ждет Лубянскую площадь, а также парки в таких отдаленных районах, как Кузьминки, Лефортово и Зябликово.

В основу концепции оформления улиц города и площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" в этом году легли образы бенгальских огней и старинных проездных талонов.

В восьми парках Москвы начала работу почта Деда Мороза. Оставить для него послание можно будет с 29 ноября по 11 декабря.