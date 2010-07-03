Входы и выходы из метро у стадиона "ВТБ Арена" могут ограничить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход и выход на станциях метро "Динамо" и "Петровский парк", прилегающих к стадиону "ВТБ Арена", могут ограничить по требованию полиции. В субботу, 2 ноября, на арене состоится футбольный матч между клубами "Динамо" и "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Пассажиров просят быть внимательными и покупать билеты заранее. В Московском метрополитене также напомнили, что оплатить проезд можно прямо на турникетах, которые отмечены специальными стикерами.



Ранее жителям Москвы предложили делиться предложениями по улучшению схемы первых двух МЦД на карте подземки в специальном разделе на сайте метро. В департаменте транспорта города сообщили, что новую навигацию планируют сделать максимально удобной и понятной.

