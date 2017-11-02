Самый большой кинотеатр сети "Москино" открылся после ремонта

Фото: Агентство "Москва"

Самый большой кинотеатр сети "Москино" столичного департамента культуры "Тула" открылся 1 ноября после капитального ремонта. В единственном кинотеатре района Печатники будут работать три зала.

"Тула" – один из крупнейших кинотеатров на юго-востоке столицы. Его открытия жители ждали два года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Здание находится в доме 4 по улице Кухмистерова.

Капремонт кинотеатра начался в 2015 году. Четырехэтажное здание 1988 года постройки площадью 6,7 тысячи квадратных метров не ремонтировалось с момента создания.

Фасад здания покрыли керамогранитными панелями трех цветов – серого, зеленого и бежевого. Вокруг кинотеатра разбили газон, отремонтировали лестничный спуск, уложили новый асфальт, прогулочные дорожки засыпали гравием.

Внутри обустроили три зала для показов. Большой киноконцертный зал рассчитан на 347 мест, малый – на 250. В них установили современное цифровое оборудование, сохранилась возможность показывать и фильмы, снятые на пленку. Третий зал площадью рассчитан на 35 мест и предназначен для камерных показов и образовательных кинопрограмм.

Кинотеатр приспособили для маломобильных граждан: лестничные спуски оборудовали пандусами, а в зрительных залах появились места для инвалидов-колясочников. Для слабовидящих гостей установили оборудование для тифлоперевода, или тифлокомментирования (описания визуальных элементов фильма: предметов, действий, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без словесных пояснений).

1 ноября кинотеатре открылся XIV Международный благотворительный фестиваль "Лучезарный ангел", который продлится до 7 ноября. "Тула" традиционно была местом, где проводили значимые мероприятия района, округа и города, рассказал префект ЮВАО Андрей Цыбин. А с 9 ноября в кинотеатре стартует регулярный показ фильмов, выходящих в прокат.

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