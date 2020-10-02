Ограничения движения у станций Арбатско-Покровской линии метро начнут снимать 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первые ограничения движения транспорта, введенные на время закрытия станций столичного метро "Славянский бульвар" и "Кунцевская", начнут снимать в ночь на 3 октября. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
В ведомстве рассказали, что постепенно для водителей будут открываться съезды, повороты и парковки. Сотрудники департамента поблагодарили москвичей за понимание.
В пресс-службе также напомнили, что с 21:00 2 октября ограничили движение на площади Тверская Застава и на соседних улицах. Ограничения будут действовать до 05:00 5 октября.
Ранее сообщалось, что участок Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена откроют досрочно. Сергей Собянин отметил, что данный участок закрывали для прокладки тоннеля БКЛ, в том числе там, где будет расположена станция БКЛ "Кунцевская".
За шесть дней закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро автобусы КМ перевезли более миллиона пассажиров. Всего на маршруте курсируют 132 автобуса.
Участок синей линии метро откроют для пассажиров досрочно
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