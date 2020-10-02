Четыре маршрута Мострансавто у станции метро "Парк Победы" возобновят схему движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Около станции метро "Парк Победы" с 3 октября восстановят схему движения четырех маршрутов Мострансавто. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"С субботы, 3 октября, остановочный пункт "Метро "Парк Победы" четырех маршрутов Мострансавто будет возвращен к выходу № 2 из метро "Парк Победы". В связи с досрочным открытием участка Арбатско-Покровской линии московского метро от станции "Парк Победы" до станции "Молодежная" четыре маршрута Мострансавто вернутся к привычной схеме движения", – сказано в сообщении.

Так, автобусы № 339, 442, 457к и 301к будут следовать до остановки в Москве "Метро "Парк Победы". Начало движения у них будет из Одинцова, Краснознаменска, Можайска и Вереи соответственно.

"Вместо временно организованной посадки и высадки пассажиров у выхода № 6 станции метро "Парк Победы" автобусы, как и раньше, будут останавливаться у выхода № 2. Просим наших пассажиров учитывать изменения при планировании маршрута", – заключили в организации.

Ранее сообщалось, что закрытый участок Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена откроют досрочно. Участок от станции "Молодежная" до станции "Парк Победы" закрывали для прокладки тоннеля БКЛ, в том числе там, где будет проходить станция БКЛ "Кунцевская".

