Московский зоопарк закроет детские кружки на время школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Московском зоопарке на время школьных каникул с 5 по 18 октября будут закрыты детские кружки и образовательные программы, сообщили в пресс-службе зоосада.
"В соответствии с указом мэра столицы на территории зоопарка не будут работать "Пони-клуб", "Начинающий путешественник", "Кружок юных биологов зоопарка", "Открытый лекторий", "Краски мира", "Манулята", "Детский лекторий", "Арт-зебра" и программы для школ", – говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что посетителям зоосада нужно соблюдать правила эпидемиологической безопасности, сохранять дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что столичные детские досуговые организации подготовили для школьников онлайн-занятия на время осенних каникул. С 5 по 18 октября они также будут закрыты.
Сергей Собянин заявил, что осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября. По его словам, это позволит снизить число новых случаев коронавируса.
Воробьев рекомендовал подмосковным школам уйти на каникулы с 5 октября
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