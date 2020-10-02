Московский зоопарк закроет детские кружки на время школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московском зоопарке на время школьных каникул с 5 по 18 октября будут закрыты детские кружки и образовательные программы, сообщили в пресс-службе зоосада.

"В соответствии с указом мэра столицы на территории зоопарка не будут работать "Пони-клуб", "Начинающий путешественник", "Кружок юных биологов зоопарка", "Открытый лекторий", "Краски мира", "Манулята", "Детский лекторий", "Арт-зебра" и программы для школ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что посетителям зоосада нужно соблюдать правила эпидемиологической безопасности, сохранять дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что столичные детские досуговые организации подготовили для школьников онлайн-занятия на время осенних каникул. С 5 по 18 октября они также будут закрыты.

Сергей Собянин заявил, что осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября. По его словам, это позволит снизить число новых случаев коронавируса.