Школа на 600 учеников открылась во Внуковском

13:43
13:43
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/uatp12
Школа на 600 учеников открылась в поселении Внуковское на улице Авиаконструктора Петлякова. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Объект является городским, поэтому поступить сюда могут дети из любого района поселения Внуковского. Это особенно важно, если учесть, как активно сегодня развиваются новые территории", – поделилась председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Площадь четырехэтажного здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении располагаются учебные и компьютерные кабинеты, электронная библиотека, актовый и спортивный залы, а также медицинский и стоматологический кабинеты.
Для маломобильных детей предусмотрены лифты, пандусы и тактильно-контактные указатели. На прилегающей территории обустроили футбольное поле и четыре игровые площадки.
В конце августа в Зеленограде открылось необычное учебное заведение – школа и одновременно детский сад. Кабинеты там не похожи на стандартные. Парты размещены так, что дети сидят друг напротив друга – так проще учиться партнерству и взаимодействию, считают специалисты. Классы комбинированные – в одном помещении можно изучать анатомию, химию и биологию.
В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. Строительство учебных объектов – одно из приоритетных направлений строительного комплекса.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: