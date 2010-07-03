Школа на 600 учеников открылась во Внуковском

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Школа на 600 учеников открылась в поселении Внуковское на улице Авиаконструктора Петлякова. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Объект является городским, поэтому поступить сюда могут дети из любого района поселения Внуковского. Это особенно важно, если учесть, как активно сегодня развиваются новые территории", – поделилась председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь четырехэтажного здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении располагаются учебные и компьютерные кабинеты, электронная библиотека, актовый и спортивный залы, а также медицинский и стоматологический кабинеты.

Для маломобильных детей предусмотрены лифты, пандусы и тактильно-контактные указатели. На прилегающей территории обустроили футбольное поле и четыре игровые площадки.

В конце августа в Зеленограде открылось необычное учебное заведение – школа и одновременно детский сад. Кабинеты там не похожи на стандартные. Парты размещены так, что дети сидят друг напротив друга – так проще учиться партнерству и взаимодействию, считают специалисты. Классы комбинированные – в одном помещении можно изучать анатомию, химию и биологию.

В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. Строительство учебных объектов – одно из приоритетных направлений строительного комплекса.

