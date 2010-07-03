Столичные бизнесмены смогут получить субсидии до 1 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные предприниматели, ведущие или планирующие открыть собственный бизнес по франшизе, со 2 сентября смогут подать заявку на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что компенсировать можно будет до одного миллиона рублей, покрыв 25% расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35% – отечественного. Также бизнесмены получат возможность возместить проценты по кредитам до 7,25% в пределах ключевой ставки при приобретении иностранного оборудования и до 12,25% – отечественного. Продлится заявочная кампания до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что столичным предпринимателям компенсируют затраты на участие в 247 отраслевых выставках. Число таких выставок с прошлого года увеличилось на 76%. Список пополнили более 40 российских и зарубежных отраслевых мероприятий. Рекомендации по расширению дал экспертный совет при столичном Штабе по защите бизнеса, куда обращались бизнесмены.