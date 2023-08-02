Больше 150 бахчевых развалов будет работать в Москве в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 160 бахчевых развалов будет работать в столице в августе и сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию портала открытых данных правительства Москвы.

Приобрести арбузы и дыни можно будет также в десятках специальных лотков при обычных магазинах. Отмечается, что обычно сезон продажи бахчевых в Москве стартует с 3 августа, после дня ВДВ.

В прошлом году в столице работало 159 бахчевых развалов. Они были доступных горожанам с 1 августа по 1 октября. За сезон на таких точках выявили 37 нарушений, связанных преимущественно с их размещением.

Ранее врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева предупредила о том, что нарезанные магазинные арбузы могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что туда попадает большое количество бактерий, которые быстро размножаются. Это повышает риск отравления.

