МГИК и департамент труда и соцзащиты Москвы подписали соглашение о взаимодействии

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Московская городская избирательная комиссия (МГИК) и департамент труда и социальной защиты населения столицы подписали соглашение о взаимодействии. Об этом передает Агентство "Москва.

Документ подписали председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян.

"Высокая явка на президентских выборах показала необходимость подписания этого соглашения. Совместная работа с департаментом, с городскими организациями инвалидов, подписание соглашения снова поспособствует успешному проведению очередной избирательной кампании", – сказал председатель Мосгоризбиркома.

В свою очередь, Владимир Петросян также отметил важность подписания данного соглашения.

"Сегодня в Москве проживает более миллиона инвалидов и более трех миллионов пенсионеров, которые нуждаются в нашей помощи. Мы оказываем им содействие или на дому, или в сопровождении на избирательные участки", – подчеркнул руководитель департамента труда и социальной защиты населения города

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".