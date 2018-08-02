МГИК и департамент труда и соцзащиты Москвы подписали соглашение о взаимодействии

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) и департамент труда и социальной защиты населения столицы подписали соглашение о взаимодействии. Об этом передает Агентство "Москва.
Документ подписали председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян.
"Высокая явка на президентских выборах показала необходимость подписания этого соглашения. Совместная работа с департаментом, с городскими организациями инвалидов, подписание соглашения снова поспособствует успешному проведению очередной избирательной кампании", – сказал председатель Мосгоризбиркома.
В свою очередь, Владимир Петросян также отметил важность подписания данного соглашения.
"Сегодня в Москве проживает более миллиона инвалидов и более трех миллионов пенсионеров, которые нуждаются в нашей помощи. Мы оказываем им содействие или на дому, или в сопровождении на избирательные участки", – подчеркнул руководитель департамента труда и социальной защиты населения города
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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