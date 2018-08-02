Парк Горького закрыл кафе и музеи из-за празднования Дня ВДВ

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили об изменениях в работе Парка Горького 2 августа в связи с празднованием Дня ВДВ.

Из-за праздничных мероприятий, передает "Интерфакс", для посетителей закрыты восемь кафе, музей Парка Горького и смотровая площадка арки главного входа. Кроме того, не работают сувенирный магазин, пункты проката в партерной части парка и Музей современного искусства "Гараж". Отмечается также, что в 13:00 на Пушкинской набережной начался праздничный концерт в честь Дня ВДВ.

Ранее сообщалось, что к празднованию 88-й годовщины создания Воздушно-десантных войск в столице подготовили концерты, выставки и показательные выступления. Десантники по традиции чаще всего собираются в Парке Горького, на площади Европы у станции метро "Киевская" и на Манежной. Не менее популярные места празднования – парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

По случаю Дня ВДВ в центре Москвы действуют ограничения движения: для проезда до 16:00 перекрыта Ильинка от Красной до Биржевой площади.