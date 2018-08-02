Парк Горького закрыл кафе и музеи из-за празднования Дня ВДВ

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Москвичей предупредили об изменениях в работе Парка Горького 2 августа в связи с празднованием Дня ВДВ.
Из-за праздничных мероприятий, передает "Интерфакс", для посетителей закрыты восемь кафе, музей Парка Горького и смотровая площадка арки главного входа. Кроме того, не работают сувенирный магазин, пункты проката в партерной части парка и Музей современного искусства "Гараж". Отмечается также, что в 13:00 на Пушкинской набережной начался праздничный концерт в честь Дня ВДВ.
Ранее сообщалось, что к празднованию 88-й годовщины создания Воздушно-десантных войск в столице подготовили концерты, выставки и показательные выступления. Десантники по традиции чаще всего собираются в Парке Горького, на площади Европы у станции метро "Киевская" и на Манежной. Не менее популярные места празднования – парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.
По случаю Дня ВДВ в центре Москвы действуют ограничения движения: для проезда до 16:00 перекрыта Ильинка от Красной до Биржевой площади.
Как десантники отмечают День ВДВ
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: