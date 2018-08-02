В "Авиапарке" рассказали об удобствах палаточного отеля на крыше

Фото: пресс-служба ТЦ "Авиапарк"

На верхнем уровне парковки торгового центра "Авиапарк" появится первый в Москве палаточный отель. Креативный директор "Авиапарка" рассказал в эфире Москва FM о преимуществе номеров под открытым небом и какие удобства будут ожидать гостей.

"Идея создания такого отеля появилась перед ЧМ-2018, но мы решили не связывать эти два события. Отель дает возможность почувствовать себя на природе, не выезжая за черту города. Эта идея соответствует главной концепции торгового центра", – рассказал Лапчук.

Он также уточнил, что автомобилей на верхнем ярусе парковки не будет, а весь этаж площадью семь тысяч квадратных метров займет палаточный отель.

По словам креативного директора, палатки будут оснащены системой кондиционирования и отопления. Это позволит гостям чувствовать комфорт в любых погодных условиях. Однако принять душ посетители смогут только на футбольном поле, которое также расположилось на этом уровне.

Внутри они мало чем будут отличаться от обычного гостиничного номера. Как объяснили организаторы, десять просторных шатров установят на деревянном помосте, а вокруг палаток расположатся места для активного отдыха.

Один день проживания в таких условиях будет стоить шесть тысяч рублей.