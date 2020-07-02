Британскую школу откроют в новом жилом квартале Москвы

15:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Международная школа Heritage School выступит оператором учебного заведения при жилом квартале бизнес-класса "Наследие" в Преображенском районе Москвы. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Уверены, что дети и родители по достоинству оценят кембриджскую образовательную программу в сочетании с российской программой для детей дошкольного и школьного возраста", – заявила вице-президент компании "Галс-Девелопмент" Светлана Мазур.
По словам специалиста, на старте планируется открыть программы дошкольного и начального образования. Среднее образование будет включено в программу по мере взросления учащихся.
Управлять школой будут британские специалисты и аккредитованные международными дипломами педагоги.
Само по себе здание будет рассчитано на 340 мест. Уже с 1 сентября 2020 года посещать образовательное учреждение смогут до 20 групп – их будут обучать по британской программе дошкольного и начального образования. Вступительные испытания уже начались.
Для нужд учащихся в учреждении будут оборудованы библиотека, научная лаборатория, спортивный и музыкальный залы, а также площадки для отдыха и занятий спортом.
Член совета директоров Heritage Education Group и CIS Education Group Ильдар Нафиков напомнил, что в 2019 году в коттеджном поселке "Березки" на Рублево-Успенском шоссе была открыта другая школа сети. Она рассчитана на 600 детей.
Как ранее заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новый учебный год в 2020 году планируют начать 1 сентября, согласно плану. При этом занятия будут проходить очно, непосредственно в школах.
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