Британскую школу откроют в новом жилом квартале Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная школа Heritage School выступит оператором учебного заведения при жилом квартале бизнес-класса "Наследие" в Преображенском районе Москвы. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Уверены, что дети и родители по достоинству оценят кембриджскую образовательную программу в сочетании с российской программой для детей дошкольного и школьного возраста", – заявила вице-президент компании "Галс-Девелопмент" Светлана Мазур.

По словам специалиста, на старте планируется открыть программы дошкольного и начального образования. Среднее образование будет включено в программу по мере взросления учащихся.

Управлять школой будут британские специалисты и аккредитованные международными дипломами педагоги.

Само по себе здание будет рассчитано на 340 мест. Уже с 1 сентября 2020 года посещать образовательное учреждение смогут до 20 групп – их будут обучать по британской программе дошкольного и начального образования. Вступительные испытания уже начались.

Для нужд учащихся в учреждении будут оборудованы библиотека, научная лаборатория, спортивный и музыкальный залы, а также площадки для отдыха и занятий спортом.

Член совета директоров Heritage Education Group и CIS Education Group Ильдар Нафиков напомнил, что в 2019 году в коттеджном поселке "Березки" на Рублево-Успенском шоссе была открыта другая школа сети. Она рассчитана на 600 детей.

Как ранее заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новый учебный год в 2020 году планируют начать 1 сентября, согласно плану. При этом занятия будут проходить очно, непосредственно в школах.

