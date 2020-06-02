"Газпром нефть" внедряет технологии дополненной реальности

14:15
Фото: Сергей Шинов
Московский НПЗ "Газпром нефти" упростил процессы технического обслуживания производственного электрооборудования за счет технологий дополненной реальности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что нововведение позволяет повысить управляемость и надежность энергосистемы, безопасность персонала, а также снизить капитальные и операционные затраты. Решение разработано специалистами "Газпромнефть-Энергосервис" и является частью программы цифровизации объектов энергетики блока логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти". Ее цель – переход от аналоговых систем управления к цифровым и создание единой информационной сети.
Ожидается, что к 2021 году технологии дополненной реальности будут применяться при обслуживании всех главных электрообъектов Московского НПЗ. Новая система с помощью очков дополненной реальности предоставляет специалистам доступ к системе информационной поддержки. При техническом обслуживании энергосетей на экран AR-очков проецируются визуальные подсказки. В форме видеоинструкции на экране фиксируется последовательность выполнения задач.
Технология обеспечивает непрерывное взаимодействие в режиме онлайн электромонтера с удаленным экспертом при выполнении сложных переключений, ремонтных операций и устранении неисправностей. Специалист дистанционно контролирует действия работника и соблюдение норм безопасности. После завершения внедрения технологии на Московском НПЗ проект будет масштабирован для Омского НПЗ.
В мае стало известно, что Московский НПЗ расширит инфраструктуру за счет комплекса технических решений, направленных на противодействие COVID-19. Устройства, обеспечивающие защиту работников в период пандемии, останутся после снятия ограничений.
Сейчас для сотрудников организованы масочный режим и социальная дистанция, проводится дезинфекция помещения и транспорта. Сотрудники старше 60 лет работают удаленно. Продолжается превентивное тестирование работников на COVID-19.
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