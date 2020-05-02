"Вечерняя Москва" получила премию "Лучшее корпоративное медиа"

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Издание "Вечерняя Москва" выиграло премию "Лучшее корпоративное медиа" в номинации "Лучшая корпоративная книга".

Она прошла в рамках конференции "Роль коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении компании". Организаторы конкурса уверены, что корпоративные медиа играют важную роль в управлении персоналом и укреплении лояльности потребителя, а также во взаимодействии с ним.

Также они считают, что создание сплоченного и эффективного коллектива также зависит от уровня корпоративных медиа.

Премию "Лучшее корпоративное медиа" вручили некоммерческое партнерство "Содействие Корпоративным Медиа", а также Издательский дом "Медиабизнес". "Вечерняя Москва" поблагодарила организаторов за оценку проделанной изданием работы.

Ранее стало известно, что "Вечерняя Москва" запустила проект "БудьДома", который поможет в условиях самоизоляции справиться с эмоциональной напряженностью и наладить быт.