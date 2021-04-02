Москва онлайн покажет экскурсию по гастроному "Елисеевский"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

3 апреля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по гастроному "Елисеевский".

От искусствоведа Дарьи Макаровой-Миняжевой вы узнаете о купцах Елисеевых, их бизнесе в Москве и Петербурге, а также о фамильных сокровищах, которые, согласно легенде, спрятаны в магазине на Тверской.

Открытие "Магазина Елисеева и погребов русских и иностранных вин" прошло 23 января 1901 года. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники и знатные люди, выступали артисты. Программа открытия включала в себя молебен и торжественный обед.

От других магазинов гастроном отличался тем, что у него было много цехов и подсобных помещений, где пекли хлеб, обжаривали кофе, разливали вина, готовили мармелад и варенье, коптили колбасы и делали соленья.

В феврале 2021 года "Елисеевский" отметил 120-летний юбилей.

Смотрите прямую трансляцию 3 апреля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.