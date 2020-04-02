Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Московская ритуальная служба работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".
"Как непрерывно действующая организация ГБУ "Ритуал" работает в штатном режиме. Прекращение деятельности недопустимо – проводятся как захоронения, так и кремации", – заявили в пресс-службе.
Сотрудники организации попросили горожан воздержаться от массовых церемоний прощаний, а также использовать средства индивидуальной защиты, маски и одноразовые перчатки.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, случаев заражения коронавирусом составляет уже свыше 827 тысяч, больше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
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