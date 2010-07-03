Стартовал прием заявок на участие в фестивале "Московская весна a cappella"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Стартовал прием заявок на участие в торговой и гастрономической программах фестиваля "Московская весна a cappella". Желающие могут подать заявки до 14 апреля включительно.

Поучаствовать в фестивале могут предприятия общественного питания, букинисты и книгоиздатели, а также компании – производители и продавцы виниловых пластинок, музыкальных сувениров и инструментов, антиквариата и реплик антикварных товаров, авторских сувениров и текстиля, интерьерных аксессуаров и кондитерских изделий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Экспертный совет рассмотрит заявки 18 апреля, а результаты объявят 22 и 23 числа этого месяца.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте фестиваля. Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (499) 120-28-89.

Ранее сообщалось, что третий открытый международный конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella" пройдет в столице с 1 по 12 мая.

В конкурсную программу могут войти произведения любых жанров – от джаза и соула до классики и народных песен. Участники будут выступать в четырех номинациях: от одного до трех человек, от двух человек, от пяти человек и от девяти человек. О допуске конкурсу исполнители узнают не позднее 8 апреля.