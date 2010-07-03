Позеленело: 6 млн деревьев и кустарников высадили в Москве за 7 лет

За последние семь лет в столице высажено около шести миллионов деревьев и кустарников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента природопользования Антона Кульбачевского.
При этом отмечается, что половина из них высажена в рамках акции "Миллион деревьев", благоустройства города и после погодных происшествий.
Кроме того, по словам Кульбачевского, только за прошлый год в столичном регионе высадили более миллиона зеленых насаждений.
Ранее в столице начались весенние работы по уходу за высаженными деревьями. Специалисты очищают грунт, меняют щепу в приствольных кругах, обрезают больные и сломанные ветви.
За три года в рамках программы благоустройства в столице высадили девять тысяч деревьев-крупномеров. У каждого из них нужно заменить тростниковую оплетку, которая защищает ствол от повреждений и солнца.
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