Четыре дома снесут по программе реновации до июля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В рамках программы реновации при демонтаже четырех домов в трех округах Москвы будут использовать технологию "умного сноса". Их демонтируют до июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства со ссылкой на его руководителя Андрея Бочкарева.

"Два дома расположены на юго-западе Москвы и по одному – на западе и северо-востоке. Снос планируется осуществить во втором квартале этого года. На первом этапе внутри здания демонтируются отдельные элементы, а отходы делят на группы: фаянс и керамика – отдельно, стекло – отдельно, столярные изделия – отдельно и так далее. Затем их вывозят на специализированные полигоны для дальнейшей переработки в целях повторного использования. Технология "умного сноса" используется при сносе всех домов по программе реновации", – сказал Бочкарев.

Сносу подлежат дома, расположенные по адресам: улица Осташковская, дом № 9/2, улица Красных зорь, дом № 25, улица Краснолиманская, дом № 21, улица Кедровая, дом № 16/2.

Основными принципами "умного сноса" являются максимальная переработка, повторное использование отходов, безопасность и экологичность. После первого этапа сноса остается только железобетонный остов здания.

Демонтированные конструкции доставляют на полигоны, где их ломают на более мелкие фрагменты и перерабатывают методом дробления. Металлолом отделяется и направляется на переплавку. Гидропушки, распыляющие воду под большим давлением, позволяют снизить количество образующейся пыли, а снизить уровень шума помогает специальная защитная конструкция, которую устанавливают при необходимости со стороны близлежащей жилой застройки.

В конце марта сообщалось, что расселенную по программе реновации пятиэтажку на улице Гродненская начали сносить с применением технологии "умного сноса". Здание находится на западе столицы в Можайском районе.