Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бирюлеве Восточном. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Пятиэтажное здание с отделкой под дерево и витражными окнами появится на Липецкой улице. Его площадь составит около 7 тысяч квадратных метров. Там расположат бассейн, тренажерный зал, зону для групповых занятий и блок административных помещений. Территорию вокруг благоустроят.

"Для отделки здания будут использоваться сэндвич-панели различных оттенков. Благодаря сочетанию с витражами, которых будет действительно довольно много, получится современное стильное здание, которое хорошо впишется в сложившуюся среду этого района", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".

