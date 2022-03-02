Фото: портал мэра и правительства Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бирюлеве Восточном. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Пятиэтажное здание с отделкой под дерево и витражными окнами появится на Липецкой улице. Его площадь составит около 7 тысяч квадратных метров. Там расположат бассейн, тренажерный зал, зону для групповых занятий и блок административных помещений. Территорию вокруг благоустроят.
"Для отделки здания будут использоваться сэндвич-панели различных оттенков. Благодаря сочетанию с витражами, которых будет действительно довольно много, получится современное стильное здание, которое хорошо впишется в сложившуюся среду этого района", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".
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