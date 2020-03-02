В Еврейском музее и центре толерантности 8 марта отпразднуют Пурим

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Для посетителей Еврейского музея и центра толерантности подготовят празднование традиционного еврейского праздника Пурим в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На один день музей наденет несвойственную ему маску и превратится в луна-парк – посетителей ждут надувные аттракционы, замки-батуты, карусель, пинг-понг, кикер и активные игры для взрослых и детей. На территории фестиваля также будут открыты зоны отдыха", – рассказали организаторы.

В музее подчеркнули, что программу дополнят концертом, который станет анонсом предстоящих выступлений. Среди приглашенных групп – представители глэм-рок сцены The White Screen из Тель-Авива.

"На Пурим принято менять свой облик до неузнаваемости – именно так мы и поступим. Мы просим посетителей заранее подготовиться и прийти на праздник в костюмах. Это касается не только детей, но и взрослых", – добавили организаторы праздника.

Ранее сообщалось, что в период с 7 по 9 марта в Москве пройдет третий весенний фестиваль. Он состоится в историческом парке "Россия – моя история". Откроется фестиваль познавательным мероприятием "Неслабый пол", который посвятят великим женщинам в мировой истории.

