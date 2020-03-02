Станцию "Улица Генерала Тюленева" украсит панно с портретом военного

13:23
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Потолок на станции "Улица Генерала Тюленева" Коммунарской линии метро украсят динамическим рисунком, а на одну из стен нанесут панно с портретом военного. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
В пресс-службе ведомства объяснили, что на потолке разместят крупноформатные треугольные панели. Путевые стены, в свою очередь, будут украшены оранжевым оттенком, причем узор будет похож на тот, которым украсят потолок.
Заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов объяснил, что одна из стен станции будет стеклянной. Именно в нее встроят декоративное панно в виде портрета генерала Тюленева. Создадут его из перфорированного алюминиевого листа.
"Современный дизайн станции придадут динамичные косые линии – их можно наблюдать как на потолке, так и на путевых стенах. В качестве основного материала будут использоваться алюминиевые панели высотой 1,2 метра, колонны украсит черный камень габбро-диабаз, а пол – серый гранит", – уточнили в Москомархитектуре.
Станция "Улица Генерала Тюленева" строится на пересечении одноименной улицы и улицы Теплый Стан. Рядом с метро уже построены жилой массив, академия акварели и изящных искусств Андрияки, а также располагается ландшафтный заказник "Теплый стан".
В конце февраля сообщалось, что началось строительство пятого тоннеля Коммунарской линии метро. Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, строится левый тоннель между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева".
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