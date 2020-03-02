Весенний фестиваль проведут в парке "Россия – моя история"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий весенний фестиваль состоится в историческом парке "Россия – моя история" с 7 по 9 марта, сообщает Агентство "Москва".

На мероприятии ожидаются различные мастер-классы, тематические экскурсии, праздничный спектакль и показ мод. Так, фестиваль откроется познавательным мероприятием "Неслабый пол", который посвятят великим женщинам в мировой истории.

Кроме того, 7 марта состоится постановка, посвященная сервировке стола и истории происхождения и использования столовых предметов.

На следующий день организаторы проведут программу "Безумные 20-е", посвященную трендам мировой моды в десятилетии после Первой мировой войны. Желающие смогут примерить одежду того времени, а также на ее основе создать себе образ, который будет красиво выглядеть и сейчас.

8 и 9 марта также посетители смогут пройти увлекательный интерактивный квест, созданный на основе истории Древней Руси.

Ранее в Москве состоялось открытие тематического развлекательного парка "Остров мечты". В нем уже прошла первая брачная церемония, а в день открытия всего комплекс посетило более 40 тысяч человек.

Также в столице прошло масштабное празднование в рамках работы фестиваля "Московская Масленица". На протяжении всей прошлой недели работали 29 тематических площадок.