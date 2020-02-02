Около 20 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичных аэропортах в субботу, 1 февраля задержали и отменили почти 20 рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково перенесли два рейса и один отложили. В Домодедово задержали девять рейсов и четыре отменили. В Шереметьево перенесли два рейса.

Правительство России ранее закрыло все полеты авиакомпаний в Китай, кроме четырех рейсов "Аэрофлота". Решение принято в рамках по предупреждению завоза коронавируса в РФ.